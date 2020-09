In einer Nacht zuckten 4000 Blitze

4000 Blitze gingen in der Nacht auf Donnerstag über Kärnten nieder. „Üblicherweise gibt es zu dieser Jahreszeit nicht so viele. Für Mitte September sind 4000 sogar rekordverdächtig“, so Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes. Pro Quadratkilometer waren allein am Himmel über Klagenfurt vier Blitze zu sehen. Nicht viel weniger gingen auch in Villach nieder. In Krumpendorf waren es sogar acht; damit erreichte auch die Wörthersee-Gemeinde den ersten Platz in der österreichweiten Blitz-Statistik. „Diese Zahlen sind aber nichts – verglichen mit den Werten im Hochsommer“, ergänzt Brandes: „Im Juli und August kann es sogar bis zu 50-mal pro Quadratkilometer blitzen.“