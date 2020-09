„Wettbieten“ um den Hausarzt

Seit Juli ist der Wallfahrtsort auf der Suche nach einem praktischen Mediziner, da eine Pensionierung bevorsteht. Interesse bekundet hätte die Frau eines bereits ansässigen Urologen, berichtet Bürgermeister Josef Ziniel. Der Medizinerin habe die Gemeinde daraufhin angeboten, die in Aussicht gestellte Förderung des Landes in der Höhe von 20.000 Euro zu verdoppeln. Ein Angebot, dass offenbar nicht attraktiv genug war. Laut dem Ortschef stellte die Ärztin eigene Forderungen: Sie wollte, dass eine Ordination für sie und ihren Mann fünf Jahre gratis zur Verfügung gestellt wird. Auch eine Unterkunft in Form einer Wohnung oder eines Wohnhauses sollte für die ersten Jahre mietfrei bereitgestellt werden. „Allein die Kosten für die Ordination würden etwa 135.000 Euro betragen“, rechnet Ziniel. Zumal man weder eine Ordination noch ein Wohnhaus einfach so aus dem Hut zaubern könne. Mittlerweile habe die Ärztin abgesagt. Ihr Mann will ebenfalls Frauenkirchen verlassen, da er eine attraktivere Stelle in Niederösterreich gefunden hat.