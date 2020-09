Feldhofer: „Rote Karte hat das Match entschieden“

WAC-Coach Feldhofer meinte nach dem Spiel: „Wir sind sehr gut gestartet, haben den Plan durchgezogen, ich war sehr zufrieden. Die Aktion mit der Roten Karte war ganz klar matchentscheidend. Kein Vorwurf an Luka Lochoshvili. Der Schiedsrichter hat davor sehr kleinlich gepfiffen, in dem Fall beim Foul von Daka nicht. Wir haben es in den folgenden 75 Minuten sehr gut gemacht. Das zeigt, wie charakterstark und willensstark diese Mannschaft ist. Dass die zwei Schüsse an die Stange gingen und nicht hinein, hat zum Spiel gepasst. Sehr erfreulich ist, dass mit Dario Vizinger ein neuer Stürmer gleich getroffen hat.“