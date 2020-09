Mit gefälschtem Pickerl auf Polizei-Parkplatz

Nur kurz zuvor wunderten sich Polizisten über das Verhalten eines Radfahrers, der am helllichten Tag in Schlangenlinien unterwegs war und so ins Visier einer Streife geriet. Ein 33-jähriger Rumäne hat mit 1,98 Promille in die Pedale getreten, von ihm wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben und ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.