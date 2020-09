Reh in Geboltskirchen von Wilderer erschossen

Ein unbekannter Täter erlegte im Zeitraum zwischen 10. September und 12. September in Oberentern, Gemeine Geboltskirchen, unter Verwendung einer Schusswaffe ein Reh, welches er dann an der Abschussstelle zurückließ. Das verendete Reh wurde am 12. September um 15 Uhr von einem Jäger entdeckt. Laut Angaben des Jägers sei es zu diesem Zeitpunkt bereits seit ein bis zwei Tagen tot gewesen.