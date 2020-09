Leitpflöcke in Virgen ausgerissen und beschädigt

Herauszogen, umgeknickt, beschädigt: In Virgen ging es in der Nacht auf Samstag zehn Leitpflöcken an den Kragen. Auch abgerissene Schneestangen wurden in einer Wiese gefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, ein Zusammenhang mit einer Polterfeier sei laut Exekutive nicht auszuschließen.