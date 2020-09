Paragleiter geriet beim Landen in Stromleitung

Ein 50-jähriger Paragleiter aus dem Bezirk Kirchdorf startete am 11. September 2020 um 16 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Schoberstein zu einem Höhenflug. Nach ungefähr 20 Minuten Flugzeit beabsichtigte er auf einer Wiese im Ortsteil Rabach in Molln zu landen. Beim Landeanflug geriet er jedoch in Schwierigkeiten und flog direkt in eine 30 KV Stromleitung.