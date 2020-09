„Elterntaxis“ können für Chaos vor Schulen sorgen

Gemeinsamer Weg

Bereits in 50 Gemeinden gibt es „Elternhaltestellen“: Hier treffen sich Schüler und Begleitpersonen, um gemeinsam zumindest in den ersten Tagen den besten und sichersten Weg einzuschlagen. „Die Erfahrungen aus den Gemeinden zeigen, dass Kinder aufmerksamer und munterer in der Schule sitzen, wenn sie eine Strecke zu Fuß gehen“, so Haimbuchner.