„Hatten fünfmal mehr Faktencheck-Arbeit als sonst“

Doch der Dialog um Verschwörungstheorien ist kein einfacher. So stecke in vielen Theorien ja ein Fünkchen Wahrheit, sagt Wolf: „Man nennt das Hybridfälschungen - ein Teil ist unweigerlich wahr, der Rest wird falsch interpretiert oder aufgebauscht.“ Wahr ist etwa, dass Bill Gates sich seit Langem mit Pandemien beschäftigt; rund um diesen Kern, so Wolf, ranken sich dann Mythen. „Wenn dann jemand kommt und sagt, das stimmt nicht, wird das wie ein persönlicher Angriff gewertet.“ Diese Mythen sitzen also tief, so sieht das auch Strobl: „Für diese Menschen ist das deren Wahrheit“; diese hätten dann auch „existenzielle Ängste“ davor.