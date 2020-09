Wien, Niederösterreich: Mehrere Schüler infiziert

Mit Verdachtsfällen haben allerdings auch Schulen in Wien zu kämpfen, so wurden laut „Heute“ zwei Schulklassen in Hernals wegen Verdachtsfällen in Heimquarantäne geschickt. Ein Schüler hatte zudem trotz noch offenen Testergebnisses die Schule besucht - der Test fiel in der Folge positiv aus, woraufhin sich Klassenkollegen und Lehrer, die mit dem Schüler in Kontakt gekommen waren, nun ebenfalls in Quarantäne begeben mussten.