Polizeieinsatz bei Tierkontrolle in Innsbruck

Gewalttätig gegenüber einer Amtstierärztin wurden am Mittwoch Mitglieder einer Familie in Innsbruck/Pradl. Die Veterinärin wollte dem Hinweis nachgehen, dass in der Wohnung Tiere nicht artgerecht gehalten sind. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz, Festnahmen und der Beschlagnahmung von Tieren.