Mysteriöser Eintrag in Gipfelbuch war übler Scherz

Es war ein ominöser Fall, mit dem es das Landeskriminalamt Tirol in den vergangenen Tagen zu tun hatte. Ein Unbekannter hatte in ein Gipfelbuch im Karwendelgebirge geschrieben, dass er eine schwere Straftat begangen habe. Nun ist das Rätsel gelöst: Ein 26-jähriger Verdächtiger meldete sich bei den Ermittlern und gab an, dass es sich nur um einen Scherz handelte.