Mysteriöser Eintrag in Gipfelbuch gibt Rätsel auf

Wer kann Hinweise geben?

Derzeit sei völlig unklar, ob tatsächlich eine Straftat vorliegt, so die Ermittler. „Um diesen Sachverhalt entsprechend verifizieren zu können, werden Personen, die dazu sachdienliche Hinweise geben können, ersucht, sich bei der Polizei zu melden.“ Dieser Aufruf richte sich insbesondere an den Verfasser sowie an jene Wandergruppe, die sich am 23. August in ihrem Gipfelbuch-Eintrag als die „Mountainboys“ verewigten.