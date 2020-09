SPÖ vertraut bei Wahl-Plakaten auf Ludwigs Hände

„Unsere Gesundheit in sicheren Händen“, „Unsere Arbeit in starken Händen“, „Unsere Bildung in kompetenten Händen“ und „Unser Wohnbau in sozialen Händen“ lauten die vier Slogans, die Landesparteisekretärin und Wahlkampfmanagerin Barbara Novak am Montag präsentierte. Die dazugehörigen Bildmotive zielen allein auf Ludwig ab, der in jeweils passenden Settings - also in einem Krankenhaus, vor einer Werkstätte, in einer Schule und vor einer Baustelle - abgelichtet wurde.