Liga-Trainer einig: Salzburg wird wieder Meister!

Salzburg-Verfolger? Am ehesten Rapid, LASK und WAC

Auch der Oberndorfer Gerald Baumgartner, der mit Aufsteiger Ried die Klasse halten will, ist von einem erneuten Bullen-Triumph überzeugt: „Weil sie von der Qualität im Kader am besten aufgestellt sind.“ Immerhin hegt er Hoffnung, dass die Titelentscheidung möglichst lange offen bleibt: „Ich glaube, dass es ein bisschen knapper als in den letzten Jahren werden könnte.“