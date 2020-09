Corona-Cluster in Ferienlager der Jungschar

Die Erhebungen zum Contact-Tracing und das Containment durch die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg liefen am Samstag noch bis knapp vor Mitternacht auf Hochtouren. In der Stadt leben zwei infizierte Erwachsene und fünf Kinder und Jugendliche. 16 weitere Personen im Umfeld sind schon per Bescheid abgesondert, um das Infektionsgeschehen möglichst rasch einzudämmen. Vier weitere infizierte Kinder und Jugendliche, die auf dem Lager in Großarl waren, leben im Salzburger Tennengau. Drei Personen kommen aus dem Flachgau.