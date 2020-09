Kajakfahrer trieb nach Unfall in der Möll

Der 57 Jahre alte Mann war mit seinem Wildwasserkajak auf der Möll von Obervellach kommend in Richtung Kolbnitz unterwegs. Der Wassersportler, der der Sportart entsprechend ausgerüstet war, kollidierte plötzlich mit einem großen Stein und wurde in Folge aus dem Kajak geschleudert. Dieses trieb ohne Besatzung weiter flussabwärts, weshalb es in weiterer Folge aufgrund von Unfallbefürchtungen zu mehrere Anzeigeerstattungen bei der Polizei gekommen ist.