Kartnig: „Irgendwann kommt alles ans Tageslicht“

Herr Kartnig, vor 20 Jahren gab es europaweit rauschenden Beifall für den SK Sturm - was waren im Nachhinein Ihre Lieblingsmomente dieser goldenen Tage?

An das Auswärtsspiel bei Real Madrid werde ich mich immer erinnern - ich habe im Bernabeu-Stadion den Rasen geküsst. Im Rückspiel haben wir die Real-Bosse im Schloss Eggenberg empfangen. Gigantisch, was die steirische Landesregierung möglich gemacht hat. Wie ein Staatsempfang. Wir haben den Spaniern Lodenmäntel und Steirerhüte als Gastgeschenk überreicht. Präsident Sanz war so bewegt, dass er mir seine brillantenbesetzte Real-Nadel geschenkt hat. Auch Istanbul vergesse ich nie, als wir mit Feuerzeugen beschossen wurden - und dann neben mir der türkische Finanzminister zittern musste, ob Galatasaray mit uns in die Zwischenrunde aufsteigen durfte. Aber die Champions League ist ja nebenbei passiert, denn eigentlich hat mich nur der Meistertitel interessiert. Den hatte es damals in der Steiermark noch nie gegeben. Diese Zeit war ein Wunder! Bürgermeister Nagl hat mir gesagt, dass sie nach unserer Meisterparade mit dem Riesenfeuerwerk am Schloßberg in der Stadt noch zwei Jahre gebraucht haben, um die Konfetti von der Straße zu kriegen.