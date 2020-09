Erneut Testpanne in Bayern: Tausende betroffen

In Bayern ist es erneut zu einer größeren Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen gekommen, von der rund 10.000 Personen betroffen sind. Sie waren zwischen Samstag und Dienstag an bayrischen Flughäfen getestet worden und erhielten nicht wie versprochen innerhalb von 48 Stunden ein Ergebnis, wie ein Sprecher des bayrischen Gesundheitsministeriums am Freitag mitteilte. Grund dafür sei ein technisches Problem beim privaten Dienstleister Ecolog, der im Auftrag des Freistaats an bayrischen Flughäfen die kostenlosen Tests durchführt.