Gurgeln für Test in 42 Schulen am Stundenplan

Das Bundesministerium plant 15.000 Schüler von 200 Schulen in ganz Österreich alle drei bis fünf Wochen das ganze Schuljahr über zu testen. In Oberösterreich sind 42 Schulen mit mehr als 1000 Schülern in allen Bildungsregionen beteiligt – siehe auch Grafik oben. Die Tests sind freiwillig, die Eltern müssen zustimmen. Auch Lehrer werden sich beteiligen. Insgesamt wird jeder bis zu zehn Mal im Schuljahr an die Reihe kommen.