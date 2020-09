NEOS-Wahlplakate: „Weil‘s nicht wurscht ist“

„Weil‘s nicht wurscht ist“: Mit diesem Slogan auf ihren Wahlplakaten ziehen die NEOS in den Wiener Wahlkampf. Die ersten Sujets, auf denen unter anderem Landesparteichef Christoph Wiederkehr und Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger abgebildet sind, wurden am Donnerstagvormittag präsentiert, der Schwerpunkt liegt auf den Themen Wirtschaft, Transparenz, Bildung und der Kritik an der „Freunderlwirtschaft“.