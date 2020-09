TV-Starlet Emmy Russ bald auf „Playboy“-Cover?

Nach dem Aus von „Promi Big Brother“ verriet Emmy Russ „spot on news“ bereits, dass sie sich aktuell vor Aufträgen gar nicht mehr retten könne. „Es wird da definitiv noch mehr mit mir kommen, da können sich die Zuschauer freuen“, plauderte die kurvige Blondine aus. „Es gibt viel Interesse von verschiedenen Seiten und ich entscheide, was mir am besten gefällt und wo ich mitmachen möchte.“