Moderatorin nach „Love Island“-Dreh Corona-positiv

Die Dreharbeiten für die erste Folge fanden am vergangenen Wochenende auf Mallorca statt, wie es in einer Aussendung von RTL Zwei heißt. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland wurde Jana Ina dann positiv auf Covid-19 getestet. „Da ich keinerlei Symptome habe und es mir gut geht, kann ich es eigentlich immer noch nicht richtig fassen“, erklärte die Moderatorin. Sie sei besonders in letzter Zeit häufig getestet worden, bisher sei immer alles negativ gewesen. Am Montag sei nun aber der Positiv-Befund gekommen.