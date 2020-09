Daniel Brühl ist zum zweiten Mal Papa geworden

Brühl arbeitet derzeit an seinem Regiedebüt. In der schwarzen Komödie „Nebenan“ geht es auch um die soziale Ungleichheit in Berlin. „Es ist ein sehr, sehr persönlicher Film. Ein interessantes Kammerspiel“, sagte Brühl im Februar am Rande der Berlinale. Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, ein Kinostart steht noch nicht fest.