Miley Cyrus zeigt im transparenten Top fast alles

Ob ihr Ex Cody Simpson bei diesen sexy Outfits wohl wehmütig wird? Erst vor zwei Wochen gab die Sängerin die Trennung von dem australischen Musiker bekannt. In einem Instagram-Live-Video erklärte sie ihren Fans: „Aktuell können zwei Hälften einfach kein Ganzes machen. Wir arbeiten beide gerade individuell an uns selbst, um die Menschen zu werden, die wir sein wollen.“ Ihre Freundschaft werde unter dem Liebes-Aus aber nicht leiden, so Miley weiter. Deshalb bat sie ihre Fans: „Macht bitte kein Drama draus, wenn wir uns nächste Woche treffen oder zusammen Pizza essen. Denn wir sind schon seit zehn Jahren befreundet und werden das auch bleiben.“