Moser-Pröll feiert Tennistitel in Kleinarl

Vor allem dank ihrer immer noch hervorragenden Ausdauer und ihres großen Kampfgeistes ging Moser-Pröll, die großer Dominic Thiem Fan ist, am Ende als Siegerin vom Platz. Anschließend flossen bei dem Ski-Idol sogar die Tränen. Ihr Talent bewies sie aber schon vor dem Sieg der internen Meisterschaften. In der 3. Landesklasse hat sie schon sechs Einzelsiege für Kleinarl bejubeln dürfen. Zukünftig will sie aber jüngeren Spielerinnen in der Mannschaftsmeisterschaft den Vortritt lassen und nur noch im Doppel antreten.