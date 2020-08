Wirt vertrieb einen bewaffneten Räuber mit Messer

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 30. August 2020 gegen 1.05 Uhr früh mit einem Messer bewaffnet ein Lokal im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Er forderte den zu diesem Zeitpunkt allein anwesenden 56-jährigen Besitzer mit den Worten „Kassa her“ zur Herausgabe von Bargeldbeständen auf. Zur Untermauerung seines Vorhabens richtete der Mann das Messer in Richtung des Opfers. Der 56-Jährige, der gerade mit der Abrechnung beschäftigt war, ging in die Küche und holte sich ebenfalls ein Messer. Als der Täter dies sah, ergriff er ohne Beute die Flucht.