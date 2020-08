Sofia Vergara gibt Nachhilfe in ... Maske tragen

Mit einer Reihe von witzigen Selfies erklärt Sophie Vergara auf ihrem Insta-Account, dass die Maske weder am Ohr noch am Kinn zu tragen sei und startet einen Appell an ihre Fans: „Es ist kein Ohrring, kein Hut und kein seltsames Kinn-Ding, es ist eine Maske - und das Tragen kann Leben retten“, schreibt die Schauspielerin dazu. Sie bittet ihre Follower zudem darum, in der Krise eine Maske zu tragen, „damit wir alle da durch kommen können“.