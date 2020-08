Thiem: „Dieses New York ist für die Geschichte“

Sechs Starts, 15 Siege. Thiems Bilanz beim Grand Slam in den USA kann sich sehen lassen, das Viertelfinale 2018 (knappe Niederlage in fünf Sätzen gegen Rafael Nadal) bildet den bisherigen Höhepunkt. In den letzten Jahren wurde der Lichtenwörther in New York von einem Fanklub rund um seinen US-Mentor Gabe Norona unterstützt, heuer sind nur Coach Nicolas Massu, Physiotherapeut Alex Stober und Tour-Begleiter Lucas Leitner dabei. „Ungewohnte Umstände, Neuland für alle Spieler. New York 2020 ist für die Tennis-Geschichte ...“