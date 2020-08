Apotheke wird zum Post-Partner

„Es ist wichtig, dass wir wieder eine Post in der Gemeinde bekommen“, sagt Eugendorf Bürgermeister Johann Strasser. Mit Februar musste der alte Post-Partner an der B1 seine Pforten schließen. Von da an hieß es für die Gemeindebürger nach Seekirchen auszuweichen – eine Poststelle für mehr als 18.000 Einwohner. Damals kritisierte der Ortschef, dass ein Post-Partner kaum davon leben könne. Die neue Stelle bei der „Apotheke zum Goldenen Stern“ direkt an der Autobahn ist aber durchaus ungewöhnlich. „Die Apotheke hat sich beworben und wir sind mit dem Standort einverstanden“, erklärt Strasser. Auch wenn die Stelle nicht direkt im Ort ist, ist sie dennoch zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto erreichbar. „Und besser als gar keine Post zu haben“, ist der Bürgermeister überzeugt.