„Islam hatte immer schon antisemitische Aspekte“

„Antisemitismus, Homophobie und Muslimfeindlichkeit thematisieren“

Was kann also Österreich tun? Antisemitismus in Integrationskursen aufzugreifen, sei „gut, aber nicht gut genug“, sagt Güngör. Denn: Ein Großteil der Flüchtlinge seien bereits anerkannt und damit durch Kurse nicht mehr erreichbar, zudem übersehe man so auch jene Jugendlichen, die zwar hier aufgewachsen sind, aber einen muslimischen Hintergrund haben. Es brauche daher Ethikunterricht und politische Bildung, so Güngör, um nicht nur Antisemitismus, sondern auch Homophobie, Sexismus und Muslimfeindlichkeit zu thematisieren: „Solange wir das in den Schulen nicht hinreichend tun, müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen.“