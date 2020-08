Gewinnen Sie „Alpe Adria Manufaktur“-Gutscheine!

Die diesjährige Sommerkollektion „Grüner See“ verzaubert, weil es das einzigartige Farbenspiel des steirischen Schmelzwassersees einfängt: Die Farbpalette von Grün-, Rot-, Blau- und Naturtönen in diversen Abstufungen bis hin zum zeitlosen - an das Bergmassive widerspiegelnde - Grau. Die Natur ist des Designers schönste Inspiration. So findet man in der Stoffauswahl vor allem hochwertiges Leinen, edle Seide und angenehme Baumwolle.