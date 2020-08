Wohnbauförderung gerät vermehrt unter Druck

Die SPÖ sieht einen Reparaturbedarf, vermisst vor allem die soziale Treffsicherheit und will wieder mehr Miete und Miete-Kauf-Möglichkeiten. Der Mietsektor kommt vor allem in den Ballungsräumen vermehrt unter Druck. Etwa 35.000 geförderte Mietwohnungen gibt es in Salzburg, rund 35.000 pro Wohnung zahlt das Land bei der Errichtung an die Bauträger. Mit extrem hohen Preisen werden die Kalkulationen immer knapper.