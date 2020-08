Gendefekt: „Krone“-Familie hilft dem kleinen Theo

„Auch Volksanwaltschaft erreichte nichts“

„Entscheidend für den einzigartigen Erfolg ist die Jeremy-Krauss-Therapie, die ich selbst finanzieren muss, weil die Kasse sie ablehnte“, so die Wienerin. Es gab 2015 zwar eine chefärztliche Bewilligung für die Therapie, es wurde aber kein Cent der Therapiekosten von der WGKK übernommen, weil die Behandlung in Österreich nicht offiziell anerkannt ist. „Auch die Volksanwaltschaft erreichte nichts“, so die 35-Jährige.