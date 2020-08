28-Jähriger Linzer „borgte“ sich Zustellauto aus

Am 25. August um 11.42 Uhr verständigte ein Zusteller, ein 43-jähriger Iraner aus Linz, die Polizei und gab an, dass soeben sein Pkw in der Khevenhüllerstraße in Linz von einem jungen Mann gestohlen wurde. Der 43-Jährige hatte zuvor das Fahrzeug unversperrt und ohne den Schlüssel abzuziehen abgestellt, um laut eigenen Angaben, „kurz“ ein Essen zuzustellen.