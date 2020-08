Coronaviren-Jagd im Abwasser der Kläranlagen

Ähnliche Ansätze gibt es in vielen Ländern, etwa Israel, und auch in Tirol wird an einem Corona-Frühwarnsystem mittels Abwasserproben getüftelt. Mit den Daten aus Kläranlagen oder Kanälen soll die Viruslast in den einzelnen Regionen überwacht werden. Im September oder Oktober soll das Abwassermonitoring tirolweit etabliert werden. Bisher wurde das System unter anderem in Innsbruck mit guten Ergebnissen getestet.