Nach Konkurs droht Erlebnisberg der Verfall

Mit einem Minus von rund 260.000 Euro schlitterte die Erlebnisberg Luisenhöhe GmbH Anfang des Jahres in den Konkurs. Eine Rettung für die Berg- sowie Sommerrodelbahn in Haag am Hausruck erscheint zusehends unwahrscheinlicher. Die Kritik an Masseverwalter Alexander Anderle wird immer lauter.