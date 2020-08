Wut und Fassungslosigkeit über 360 Kündigungen

Arbeitnehmer zweifeln an Perspektiven

„Ich habe selber 37 Jahre in dem Betrieb gearbeitet. Heute bin ich wegen meiner Freundin hier, sie ist 58 und in der Montage tätig“, erzählt Kurt. Es hätte in der langen Firmengeschichte stets Höhen und Tiefen gegeben, „aber dass es so schlimm enden könnte, damit hat hier keiner gerechnet“, plagen den Obersteirer Zukunftssorgen. Mehr als die Hälfte der Belegschaft ist über 50 Jahre alt. Für sie wird es besonders schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.