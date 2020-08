Shop für Bienenfans: Die Königin kommt per Post

„So geht es schneller, als wenn sie selbst fliegen würden“, scherzt Christian Osou, Leiter der Imkerschule. Die Königinnen werden von der Imkerschule selbstverständlich nicht so einfach in einen Briefumschlag oder einen Versandkarton gesteckt. Osou: „Es gibt spezielle Käfige, in denen Königinnen mitsamt Begleitbienen per Post und Brief versendet werden können.“ Der Shop ist zu finden unter: imkerschule.org