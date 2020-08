Randale und 158 Festnahmen in Paris nach CL-Finale

Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei in Paris nahm 158 Menschen fest, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Indes feierte Marseille nach der Niederlage des Erzrivalen ein rauschendes Fest.