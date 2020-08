2 Fälle in Fitnessstudio: 717 zu Test aufgerufen!

Wie es via Aussendung hieß, hatten die beiden Sportler das Fitnessstudio „M-Fitness“ in der Stadionstraße besucht, und zwar in der Vorwoche an vier aufeinanderfolgenden Tagen: am 17. August in der Zeit von 17 bis 22 Uhr, am 18. August von 18 bis 22 Uhr, am 19. August von 6 bis 9 Uhr und am 20. August in der Zeit von 18 bis 22 Uhr.