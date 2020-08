Keine Staus trotz Corona-Einreisekontrollen

Polizei und Bundesheer kontrollieren an der Brennergrenze vorrangig österreichische Reiserückkehrer. Festgestellt werden sollen dabei der vorangegangene Aufenthaltsort sowie die Körpertemperatur der Autoinsassen, teilte die Polizei der APA mit. Auch am Reschenpass sowie in Sillian in Osttirol gibt es an der österreichisch-italienischen Staatsgrenze entsprechende Kontrollen.