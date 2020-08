Zum großen Jubiläum lasen fünf Jedermänner

Die Kirchenglocken läuten Klaus Maria Brandauer ein, als er auf der Terrasse des M32 unter tief verhangenem Himmel Platz nimmt. 1983 bis 1989 war er der Jedermann. Schon Max Reinhardt soll viel am Läuten der Kirchenglocken in entscheidenden Augenblicken gelegen haben, liest er passend über den Gründer. 1920 feierte das Spiel in Salzburg Premiere: Das erste Mal ertönte damals die Stimme des Herrn, das erste Mal erschauderte Alexander Moissi, der erste Jedermann.