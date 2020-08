Finale! Bayern trennt nur mehr ein Sieg vom Triple

Der Favorit hat sich durchgesetzt: Der FC Bayern München steht nach einem 3:0 gegen Olympique Lyon im Finale der Champions League! Dank zweier Tore von Serge Gnabry (18., 33.) und eines Treffers von Robert Lewandowski (88.) siegten die Bayern am Mittwoch in Lissabon 3:0 (2:0), ÖFB-Star David Alaba spielte in der Abwehr durch. Der deutsche Meister trifft im Finale am Sonntag (ab 21 Uhr natürlich LIVE im sportkrone.at-TICKER) im Estadio da Luz auf Paris Saint-Germain - und „spitzt“ dabei auf das zweite Triple der Klubgeschichte ...