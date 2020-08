Lugner: „Es geht mir noch nicht aufregend gut“

Dafür habe man im Spital seinen „Blutdruck wieder in Ordnung gebracht“. Und ganz zu seiner Freude: Um eine aufwendige OP wird er wohl herumkommen, so Mörtel abschließend. „Was ich sehr hoch schätze: Normal, wenn Sie ein Chirurg in der Hand hat, will er Sie operieren. Aber da sagt man, wir wollen versuchen, dass die Knochen ohne Operation wieder zusammenwachsen.“