Richard Lugner nach schwerem Sturz im Spital

Große Sorge um Richard Lugner: Der Society-Baumeister befindet sich nach einem Sturz in seinem Haus in einem Wiener Spital. Bei dem Unfall hat sich der 87-Jährige schwer am Oberschenkel verletzt und muss nun zumindest ein Monat das Krankenhausbett hüten. „Es geht mir nicht so aufregend gut“, sagte er am Dienstag.