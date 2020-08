Elefantenspitzmaus-Art in Afrika wiederentdeckt

Wie Wissenschaftler am Dienstag bekannt gaben, gedieh das winzige, insektenfressende Säugetier mit seiner rüsselartigen Nase in der trockenen, felsigen Landschaft der Region jahrzehntelang völlig unbemerkt. Zuletzt hatten Forscher das Tier, das auch Sengi genannt wird, in den 1970er-Jahren gesehen.