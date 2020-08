Smart Home trifft auf Home-Office

Stabiles Internet in jeder Ecke

Um stabiles Internet am Arbeitsplatz zu gewährleisten, kann man sich moderner Powerline Technologie bedienen. Diese nutzt die Stromleitung als Datenkabel und bringt so ein stabiles Internetsignal über die Steckdose an jeden Platz in der Wohnung oder dem Eigenheim. Geräte mit WLAN-Anschluss verbinden sich automatisch mit dem stärksten WLAN-Hotspot, egal wo in der Wohnung man sich gerade aufhält.