Fuchs biss Mädchen (3) in Hotelzimmer in den Fuß

Passiert ist der Vorfall, der am Dienstagvormittag bekannt wurde, in der Nacht auf Montag: Gegen 3 Uhr schlich der Jungfuchs durch die offen stehende Balkontür des ebenerdig gelegenen Zimmers jenes Hotels am Nassfeld, in dem bereits im Juli schlafende Gäste gebissen worden waren. Dort biss er das dreijährige Mädchen in den Fuß. Die Kleine schlief gemeinsam mit ihren Eltern im Bett, die Familie stammt aus dem Bezirk Klagenfurt-Land.