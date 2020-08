Schnellster Stern unserer Milchstraße entdeckt

Mithilfe des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile haben Kölner Physiker jetzt den laut ihren Angaben schnellsten Stern unserer Milchstraße entdeckt. Die Sonne, der sie - in Anlehnung an das Duftwasser „Echt Kölnisch Wasser“ - den Namen S4711 verpasst haben, rast demnach mit einer Geschwindigkeit von 86,4 Millionen Kilometern pro Stunde um ein Schwarzes Loch namens Sagittarius A* im Zentrum der Galaxie.